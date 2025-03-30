مكان مخصص للسيدات.. تجهيز ساحة صلاة عيد الفطر في ستاد طور سيناء الرياضي (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

تابعت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، أعمال تجهيز ساحة صلاة عيد الفطر في ستاد طور سيناء الرياضي، استعدادًا لاستقبال المصلين.

أوضح الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن تجهيز الساحة تم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة المرور، لضمان تنظيم حركة المواطنين والسيارات خلال التوافد، لا سيما أن الساحة تشهد حضور آلاف المصلين في كل عيد.

وأشار إلى تخصيص مكان منفصل للسيدات لأداء الصلاة، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سيؤدي صلاة العيد بالساحة، بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

كما لفت إلى مساهمة شباب المدينة في تجهيز الساحة وسط أجواء من البهجة، مؤكدًا أن المديرية خصصت 7 ساحات لأداء صلاة العيد، إلى جانب فتح جميع المساجد، مع تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد، مع السماح باصطحاب الأطفال.

وتشمل الساحات المخصصة للصلاة: ساحة ستاد طور سيناء الرياضي، وساحة مجمع الرحمن في رأس سدر، وساحة الزهراء في أبورديس، وساحة الوادي المقدس في سانت كاترين، وساحة مسجد السلام في شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى في دهب، وساحة مسجد التقوى في نويبع.

من جانبها، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد في القطاعات الخدمية، وألغت إجازات العاملين بها، مع تكثيف حملات النظافة في الكورنيش والساحات والميادين والحدائق لاستقبال الزائرين.