بورفؤاد تستكمل تجهيز ساحة صلاة العيد الرئيسية في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكمل مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، تجهيز وفرش ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، الانتهاء من تجهيز الساحة وتوفير مكبرات الصوت، بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة وأهلها، مشيرًا إلى التنسيق مع الرائد حمدي المصري، مدير وحدة مرور بورفؤاد، لإخلاء الساحة من المركبات بدءًا من مساء اليوم، مع توفير محاور مرورية بديلة.

كما وجه مديري الإدارات المختصة بالإشراف المباشر على التجهيزات ومتابعة أي معوقات لضمان جاهزية الساحة وتهيئتها لاستقبال المصلين في أجواء احتفالية بعيد الفطر.