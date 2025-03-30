سينما الشعب.. أرخص مكان لمشاهدة أفلام العيد في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تفتح سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق أبوابها أمام الجمهور خلال عيد الفطر 2025، مقدمةً أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة لا تتجاوز 40 جنيهًا، ما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي السينما بأسعار في متناول الجميع.

وأكد أحمد كارم، مدير قصر ثقافة الزقازيق، أن السينما تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة، وتتيح للجمهور فرصة مشاهدة فيلمين خلال إجازة العيد، هما "الصفا الثانوية بنات" و"سيكو سيكو"، في عروض متتالية على مدار اليوم.

تأتي مواعيد العروض كالتالي:

"الصفا الثانوية بنات": 10 صباحًا، 2:30 مساءً، 7 مساءً، و11:30 مساءً.

"سيكو سيكو": 12 ظهرًا، 4:30 مساءً، 9 مساءً، و1:30 صباحًا.

وأشار كارم إلى أن هذه العروض تهدف إلى توفير تجربة سينمائية ممتعة وبأسعار رمزية، ما يجعلها وجهة مميزة لقضاء إجازة العيد في أجواء فنية مميزة.