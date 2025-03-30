كانت تستعد لزفافها بعد العيد.. مصرع صيدلانية تحت عجلات قطار بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت طبيبة صيدلانية مصرعها إثر سقوطها تحت عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق وأذنت بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع الطبيبة الصيدلانية منار عادل عبيد، المقيمة بقرية كفر شبين، بعدما صدمها القطار أثناء محاولتها عبور السكة الحديد.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، فيما شيّع أهالي القرية جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير وسط أجواء من الحزن والدعوات لها بالرحمة ولذويها بالصبر.

شهد شريط السكة الحديد بالقرية مصرع الطبيبة منار عبيد، التي كانت تستعد لزفافها بعد عيد الفطر المبارك، ما أثار حالة من الأسى بين أهالي المنطقة.

وقال أحمد جمال خفاجي، المحامي وأحد جيران الفقيدة، إن الطبيبة كانت معروفة بحسن الخلق، مضيفًا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت القرية أكثر من خمس وفيات سابقة في ذات الموقع بسبب عدم وجود بديل لعبور المشاة فوق السكة الحديد.

وناشد خفاجي الأجهزة التنفيذية بإنشاء مزلقان رسمي في المنطقة لتوفير معبر آمن لسكان القرية، التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة.