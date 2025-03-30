محافظ القليوبية يتفقد مستشفيي ناصر وقليوب لمتابعة استعدادات العيد (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية المستشفيات بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى ناصر التخصصي، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة، والتأكد من تواجد النوباتجيات خلال إجازة العيد. كما كلف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بمتابعة كافة المستشفيات على مستوى المحافظة من خلال غرف العمليات المُشكَّلة، وإعداد تقرير شامل لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وفي السياق ذاته، توجه المحافظ إلى مستشفى قليوب التخصصي، حيث اطمأن على حالات الرعاية المركزة، وعدد الأسرّة المتاحة في حال وقوع أي طارئ، كما تفقد قسم حضَّانات الأطفال.

واطمأن المحافظ على تواجد الأطقم الطبية، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بالعمل خلال إجازة العيد. كما وجه وكيل وزارة الصحة بتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية والرعاية اللازمة.

رافق المحافظ في الجولة اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والأستاذ خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مديري مستشفيي ناصر العام وقليوب التخصصي.