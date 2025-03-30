محافظ المنيا: استقبلنا أفواجًا سياحية من 10 دول أوروبية خلال رمضان (صور)

المنيا - جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات طوال شهر رمضان، من 10 دول أوروبية، لزيارة أهم المناطق الأثرية والتاريخية بالمحافظة، منها تل العمارنة، وبني حسن، وتونا الجبل.

شملت الوفود عدة دول، وهي: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، روسيا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، المجر، والنمسا.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام المحافظة بدعم وتنشيط القطاع السياحي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالنهوض به، وحرص القيادة السياسية على تطوير وتأهيل المواقع الأثرية وفق خطط استراتيجية لتنمية السياحة، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بإنجاز مشروع المتحف الآتوني وتذليل العقبات للانتهاء منه، موضحًا أنه تم تنفيذ كابل الدفع النفقي من الضفة الشرقية للنيل عند المتحف الآتوني إلى الضفة الغربية عند مسجد الوداع، والهدف منه إمداد المتحف بتغذية كهربائية مستقرة وبالجهد المطلوب، وبلغت تكلفته 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يعتبر أول مشروع دفع نفقي بالمحافظة يتم في قاع النيل بعمق 5 أمتار تحت القاع، وهذه هي النقطة الأساسية التي تسمح بتشغيل المتحف الآتوني، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية التي تروي عصورًا من تاريخ مصر الفرعوني والحضارات المختلفة على مر الحقب التاريخية.

وأكد المحافظ توفير كافة سبل الراحة، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الأجواء الملائمة للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة بالمحافظة، وتشجيع المزيد من الوفود السياحية على زيارة المنيا.