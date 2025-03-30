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جثتان و4 مصابين في تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

04:45 م الأحد 30 مارس 2025

حادث انقلاب تروسيكل - أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، وأصيب 4 آخرون بكسور وكدمات متنوعة، إثر تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الزراعي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "أحمد. م" (45 سنة) وشخص آخر، فيما أصيب 4 أشخاص، وجميعهم مقيمون بمركز أبو قرقاص.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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