حفلات سياحية وحجوزات تصل لـ90%.. فنادق الإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها في العيد

الإسكندرية - محمد البدري:

استعدت المنشآت الفندقية والسياحية بالإسكندرية لاستقبال ضيوفها من الرواد والنزلاء خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما انتعشت معدلات إشغال الفنادق، وبلغت نسبة الحجوزات نحو 90%.

5 آلاف غرفة

قال عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، إن هذه الفترة تشهد انتعاشاً في الأنشطة السياحية وتعد فرصة لارتفاع نسب الإشغالات في الفنادق التي تضم نحو 5 آلاف غرفة فندقية بالإسكندرية، لافتاً إلى أن حجوزات الفنادق تصل حالياً إلى 90%، ومن المتوقع أن تبلغ 100%.

تصاريح الحفلات بالفنادق

وأضاف مدير مكتب السياحة بالإسكندرية في تصريح لمصراوي، أنه تم تلقي طلبات اعتماد أسعار الحفلات بالفنادق ذات تصنيف 4 و5 نجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الأسعار من أجل إعلانها للنزلاء والمترددين على المنشآت خلال فترة العيد، لافتاً إلى تقدم نحو 10 فنادق بطلبات لإقامة حفلات.

رقابة مكثفة خلال العيد

ولفت محمد إلى أنه يتم الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية خلال أيام العيد للتأكد من تطبيق الأسعار المعلنة والمعتمدة من وزارة السياحة، وكذلك ضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ورواد المطاعم والفنادق.

وأشار مدير مكتب وزارة السياحة إلى أن الإسكندرية تضم نحو 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار، بينها 16 فندقًا مصنفًا بين 4 و5 نجوم، وهو التصنيف المسموح له بطلب الحصول على تصاريح إقامة حفلات إذا كان مطابقاً للمعايير.

وأوضح أن المنشآت السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والآثار تحصل على تصاريح من الوزارة لممارسة أنشطتها، مع تشديد الرقابة على المنشآت الفندقية لمتابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة.

نشاط في وصول السفن السياحية

وأكد أن الإسكندرية تشهد نشاطاً ملحوظاً في وصول المراكب السياحية عبر الميناء البحري للمدينة بالتزامن مع دخول فترة الأعياد وفصل الربيع، لافتاً إلى أن الإسكندرية استقبلت نحو 12 سفينة سياحية خلال الربع الأول من العام الجاري.

برامج متنوعة لحفلات العيد

من جانبه، أوضح إيهاب الجندي، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن المنشآت الفندقية التي تقدمت للحصول على تصاريح إقامة حفلات أعدت برامج متنوعة لمشاركة زوارها ونزلائها أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن برامج الحفلات تبدأ من ثاني أيام العيد.

نسب الإشغال الفندقي

وأضاف الجندي أن نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية بالإسكندرية قبل وقفة عيد الفطر تجاوزت 70%، فيما من المتوقع ارتفاع نسب الحجوزات خلال الساعات المقبلة لتصل إلى 90%، موضحاً أن عدد الغرف الفندقية في الإسكندرية يبلغ نحو 5 آلاف غرفة.

غرف عمليات لشكاوى المنشآت الفندقية

في سياق متصل، شكلت وزارة السياحة والآثار غرف عمليات من الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى، ورصد أي مخالفات ترد من الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية، والعمل على حلها في أسرع وقت، تنفيذاً للدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت.

وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه سيتم تلقي هذه الاستفسارات والشكاوى والمقترحات عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، والذي يعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة ستكثف خلال أيام العيد لجان المرور والتفتيش على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة السياحية والبازارات بالقاهرة والجيزة والمدن السياحية، للتأكد من التزامها بكافة إجراءات الجودة والسلامة الصحية، والضوابط والتعليمات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.