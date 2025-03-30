حملات لتنظيف محيط المساجد وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، حملة لتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه جار تكثيف أعمال النظافة حول المساجد، وتسوية المنطقة التي جرى تخصيصها كساحة لأداء صلاة العيد، بجانب حملات النظافة التي تجوب كافة أحياء المدينة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، إنه جرى التأكيد على مديري الإدارات الخدمية بالمدينة، بالجاهزية والعمل على مدار 24 ساعة، وخاصة الإدارات المعنية بأعمال المرافق والخدمات الضرورية للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة، والتكامل فيما بينهم لاستقبال عيد الفطر.

وأشار إلى أنه سيقوم بتوزيع الهدايا والعيديات على الأطفال، ومشاركة المواطنين في احتفالاتهم بالعيد، لإضفاء روح البهجة والسعادة عليهم.

واستعدت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، لعيد الفطر المبارك بتخصيص 7 ساحات لإقامة صلاة العيد، إضافة إلى فتح جميع المساجد لاستقبال المصلين، مع وجود إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة ومسجد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وتكثيف حملات النظافة داخل المساجد وفي محيطها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الصلاة.

وتضمنت أماكن الساحات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ساحة الاستاد الرياضي بحي السلام بمدينة الطور، والمقرر أن يؤدي الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد بها وسط جموع مواطني المدينة، وتقديم الهدايا والعدية للأطفال، وساحة مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، وساحة الزهراء بحي السلام بمدينة أبورديس، وساحة الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد السلام بشمال خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى بمنطقة المبسط بمدينة دهب، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع.