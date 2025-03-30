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ترك دراجته أعلى الكوبري.. شخص يلقي بنفسه في مياه النيل ببني سويف

02:04 ص الأحد 30 مارس 2025

شخص يلقي بنفسه في مياه نيل بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم للعثور على جثة شخص مجهول الهوية، بعد إلقاءه بنفسه في مياه النيل في بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام شخص مجهول الهوية، بالقفز من أعلى كوبري الشرق، في مياه النيل ببني سويف، تاركا دراجته أعلى الكوبري.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وانتقل فريق من رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجارِ البحث المكثف عن جثمان الشخص في مياه النيل، تمهيدا لنقله إلى المستشفى.

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