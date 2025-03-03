4 مصابين في تصادم دراجة بخارية بسيارة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بنفق الحدادين في طوخ، على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بمحافظة القليوبية. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.

انتقلت أجهزة المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وعلى الفور تحركت فرق الأمن والإسعاف إلى الموقع. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.