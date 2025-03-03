إعلان

4 مصابين في تصادم دراجة بخارية بسيارة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

11:41 م الإثنين 03 مارس 2025

تصادم دراجه بخارية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بنفق الحدادين في طوخ، على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بمحافظة القليوبية. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.

انتقلت أجهزة المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وعلى الفور تحركت فرق الأمن والإسعاف إلى الموقع. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم دراجة بخارية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة