المطبخ الخيري بمشتول السوق يوفّر 1000 وجبة يوميًا للمسنين والمرضى (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

يواصل المطبخ الخيري بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية تقديم وجبات إفطار للمسنين والمرضى والأسر الأكثر احتياجًا طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع كراتين مواد غذائية للطهي في المنازل.

وأوضحت تهاني الحمايدة، مديرة المطبخ، أن الفريق يعمل يوميًا على تجهيز 1000 وجبة متكاملة تُوزَّع على المسنين، المرضى، الأطفال، والنساء بدون عائل، إلى جانب دعم 800 أسرة بتوفير مواد غذائية أساسية مثل الأرز، المكرونة، اللحوم، والدواجن.

وأضافت أن الوجبات تشمل مصادر البروتين، النشويات، الفواكه، والحلويات لضمان تغذية متكاملة، مع توصيلها إلى المستحقين، خاصة الأرامل والمطلقات.

وأشارت الحمايدة إلى أن المطبخ الخيري بمشتول السوق بدأ عمله عام 2020، ويواصل أنشطته للعام الخامس بدعم من فاعلي الخير، مؤكدة التوسع في خدمة الأسر المحتاجة، فضلًا عن تقديم 25 طنًا من المواد الغذائية لدعم أهالي غزة.