الوكالة الألمانية تنفذ مشروعات تطوير بكرموز واللبان لخدمة 168 ألف مواطن

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اختيار منطقتي كرموز واللبان بأحياء الجمرك وغرب لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات التطوير التي تشرف عليها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الاثنين، لمناقشة المناطق المقترحة للتطوير، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وصندوق التنمية الحضرية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها ستتم وفق معايير محددة لضمان خدمة أكبر قطاع من المواطنين، مع مراعاة البعد الثقافي والسياحي، ومدى احتياج المناطق للخدمات الأساسية وتأثرها بالتغيرات المناخية.

وأوضح أن أعمال التطوير في كرموز واللبان ستخدم نحو 168 ألف مواطن، وتشمل مناطق ذات أهمية تاريخية وسياحية، إلى جانب مستشفيات متخصصة.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منطقة وسط الإسكندرية والمناطق ذات الطابع الحضاري، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتحسين الطرق، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس.