بعد 6 سنوات.. استخراج هاتف محمول من معدة سجين في الدقهلية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

تمكن فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة من استخراج هاتف محمول من معدة سجين، بعد ابتلاعه قبل ست سنوات، وذلك باستخدام المنظار ودون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وأوضح مصدر طبي أن السجين، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في مركز إصلاح وتأهيل جمصة، نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات حادة وفقدان تدريجي للوزن، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة استقرار الهاتف في معدته وتسببه في التهابات وقرح شديدة، ما أدى إلى فقدانه نحو 30 كيلوجرامًا من وزنه.

وتولى الفريق الطبي، بقيادة الدكتورة أسماء جميل، مدرس الجهاز الهضمي والمناظير، وبإشراف الدكتور حازم حكيم، مدير المستشفى، استخراج الهاتف خلال عملية استغرقت 45 دقيقة فقط، باستخدام المنظار دون أي تدخل جراحي.

وأكدت الدكتورة أسماء جميل أن المريض تعافى تمامًا وغادر المستشفى بعد نجاح العملية، مشيرةً إلى أن الهاتف ظل ملفوفًا داخل كيس بلاستيكي طوال السنوات الست، ما أدى إلى تفاعله مع عصارة المعدة، مسببًا مضاعفات خطيرة.

واعتبرت الحالة نادرة، خاصةً لعدم انفجار بطارية الهاتف خلال هذه الفترة، رغم فشل جميع المحاولات السابقة لاستخراجه.