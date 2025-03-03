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رحيل أقدم محفظ للقرآن الكريم بالإسماعيلية

05:13 م الإثنين 03 مارس 2025

الشيخ عبد العظيم راجح

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ودّعت مدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية الشيخ عبد العظيم راجح، أقدم محفظ للقرآن الكريم بالمدينة، بعد رحلة عطاء استمرت أكثر من 50 عامًا، كرّس خلالها حياته لتعليم القرآن الكريم لأجيال متعاقبة، وتحبيبه للأطفال، إلى جانب عمله واعظًا وإمامًا بوزارة الأوقاف.

ورغم تقلده مناصب قيادية بمديرية الأوقاف، منها مدير أوقاف التل الكبير والقصاصين، لم يتوقف الشيخ الراحل عن رسالته في تحفيظ القرآن الكريم، التي بدأها منذ عقود طويلة داخل منزله، ليكون منارة علم لأبناء مدينته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي أبوصوير، الذين نعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، تأبينًا لعالم أزهري لم يدّخر جهدًا في تعليم القرآن بالقراءات العشر.

وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم، فيما تستقبل العائلة العزاء بدار مناسبات "أبو راجح" في مركز ومدينة أبوصوير.

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