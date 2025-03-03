غياب جماعي في مستشفى الصدر ببني سويف.. إحالة 92 عاملًا للتحقيق

بني سويف-حمدي سليمان:

أحالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف 92 من العاملين بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف للتحقيق، بالشئون القانونية بالمديرية، من بينهم 65 حالة ترك عمل و27 حالة غياب.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة للمستشفى لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل داخل المستشفى.

وتفقدت وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارىء، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، كما جرى مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى للتأكد من توافرها، مشددةً على الفرق الطبية داخل المستشفى الالتزام بجداول ونوبتجيات العمل.

كما تفقدت أقسام العناية المركزة، والمتوسطة، وعناية الأطفال المركزة، وكلفت مديري إدارات العلاجي، والرعاية الحرجة والعاجلة، بمراجعة الحالات بأقسام العناية، وخروجها فور تحسنها لتوفير أسرة العناية للحالات الأشد احتياجا.