إعلان

غياب جماعي في مستشفى الصدر ببني سويف.. إحالة 92 عاملًا للتحقيق

03:38 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي في مستشفى الصدر ببني سويف (4)
  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي في مستشفى الصدر ببني سويف (1)
  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي في مستشفى الصدر ببني سويف (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أحالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف 92 من العاملين بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف للتحقيق، بالشئون القانونية بالمديرية، من بينهم 65 حالة ترك عمل و27 حالة غياب.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة للمستشفى لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل داخل المستشفى.

وتفقدت وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارىء، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، كما جرى مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى للتأكد من توافرها، مشددةً على الفرق الطبية داخل المستشفى الالتزام بجداول ونوبتجيات العمل.

كما تفقدت أقسام العناية المركزة، والمتوسطة، وعناية الأطفال المركزة، وكلفت مديري إدارات العلاجي، والرعاية الحرجة والعاجلة، بمراجعة الحالات بأقسام العناية، وخروجها فور تحسنها لتوفير أسرة العناية للحالات الأشد احتياجا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الصدر بني سويف احالة عمال للتحقيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان