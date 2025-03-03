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البنك الزراعي يوزع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان -صور

03:21 م الإثنين 03 مارس 2025
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    توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان (4)
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    توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان (3)
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    توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان (2)
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    توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان (7)
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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، القافلة الرمضانية المهداة من البنك الزراعي المصري، والتي تضم 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وحضر تفقد القافلة كل من اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، وعمران أحمد، رئيس منطقة جنوب الصعيد، والدكتور يسري بحر، رئيس قطاع البنك الزراعي، والدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأعرب محافظ أسوان عن شكره لمسؤولي البنك الزراعي، بقيادة سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، للتعاون الفعال بين البنك والمحافظة، والذي يساهم في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني للبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير في مساندة جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، خاصة مع حلول شهر رمضان الفضيل.

وسيتم توزيع الكرتونة العائلية بواقع 100 كرتونة لمركز أسوان، و150 كرتونة لمركز دراو، و200 كرتونة لمركز نصر النوبة، و250 كرتونة لمركز كوم أمبو، و300 كرتونة لمركز إدفو، وفقًا للكشوف التي تم تجهيزها بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلى الأسر المستحقة بشفافية كاملة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير على المشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان المبارك.

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اللواء إسماعيل كمال البنك الزراعي مواد غذائية
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