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2400 جنيه سعر الطن.. غداً أبو قرقاص يستقبل بنجر السكر لموسم 2024/2025 -صور

03:17 م الإثنين 03 مارس 2025
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    مصانع سكر ابو قرقاص
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    تنزيل محصول القصب داخل ماكينات مصنع الو قرقاص
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    مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة
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المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة، عن بدء استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2024/2025 اعتبارًا من غداً الثلاثاء الموافق 4 مارس.

ويدخل المصنع الموسم الجديد وسط ترقب وأمنيات بتحقيق إنتاجية كبيرة من السكر، خاصة بعد أن نجح المصنع في موسمه الأخير في عصر ما يقرب من مليون طن بنجر، نتيجة لوفرة زراعته في المنيا والظهير الصحراوي، والمحافظات المجاورة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل اللواري، والجرارات الزراعية، وتحفيزا لمزارعي البنجر فقد تقرر هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنيه / طن عند درجة حلاوة 16% ، وذلك بخلاف المميزات الأخرى التى تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16% وحافز النظافة المميز .

كما أهابت الشركة بالمزارعين والهيئات الزراعية التواصل مع مكاتب التخصيصة التابعة لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة لتحديد مواعيد التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة.

ويضم مصنع سكر أبو قرقاص، مصنع البنجر، والذي تم إنشاءه عام 1999م، ويستهدف 6 آلاف طن بنجر/يوم، وإجمالي الكمية المعصورة سنويًا 550 ألف طن بنجر، وإجمالي السكر المنتج منها يصل لنحو 75 ألف طن سكر تمويني، فيما وصل عصر البنجر في الموسم الأخير إلى مليون طن من البنجر.

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