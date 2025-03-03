محافظ قنا يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التخصصي -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التخصصي، وذلك ضمن جهود تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً للاستراتيجية العامة للدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي، بما يتماشى مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال.

وخلال الافتتاح، أوضح محافظ قنا إن وحدة العناية المركزة الجديدة تضم عددًا من الأسرة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، تشمل 7 أسرة للكبار، و5 أسرة للأطفال، بالإضافة إلى 11 سريرًا مخصصًا للعناية القلبية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متطورة لسكان قفط والمناطق المجاورة.

وفي ختام جولته بالمستشفى، أعرب محافظ قنا، عن تقديره للطاقم الطبي والإداري، مشيدًا بجهودهم المبذولة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر لقطاع الصحة من أجل توفير خدمات طبية على أعلى مستوى.