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أسوان تتكاتف في رمضان.. موائد إفطار وسحور يومية لإدخال السرور على الأسر الأكثر احتياجًا -صور

02:32 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
  • عرض 8 صورة
    موائد إفطار وسحور
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أسوان – إيهاب عمران:

يشهد مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، مبادرة إنسانية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تجهيز وتقديم 250 وجبة إفطار و250 وجبة سحور يوميًا للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال "مائدة ومطبخ إفطار صائم" تم إنشاؤه بجوار مبنى الوحدة المحلية للمركز.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الذي أشاد بالجهود الإنسانية التي تبذلها الجهات الحكومية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تعكس المعدن الأصيل لأبناء مصر وحرصهم على توفير الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح عاطف كامل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تم التعاون مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى، ومستشفى إدفو لإقامة هذه المائدة الرمضانية.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز وتقديم الوجبات الطازجة والمشروبات المختلفة يوميًا، مما كان له أثر طيب على البسطاء وأدخل السرور على قلوبهم.

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موائد إفطار موائد سحور مدينة إدفو
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