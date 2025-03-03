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حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان في مصالح الدقهلية الحكومية

02:25 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
  • عرض 10 صورة
    حملات مكثفة للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان
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الدقهلية - رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" من خلال عقد ندوات ولقاءات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الخطة لحماية أبنائنا من أخطار التعاطي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات العاملين بالمصالح الحكومية ودواوين المراكز والمدن ضمن الفعاليات التوعوية، والوقاية من التدخين والإدمان بالمصالح الحكومية.

من جهتها قالت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة إنه بالتنسيق مع الدكتور بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بوحدة مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية،تم المرور على العاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الإسكان والزراعة والطرق والنقل والشباب والرياضة والتربية والتعليم لنشر الوعي بين العاملين بمخاطر التدخين والإدمان وتعريفهم بقانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات وتوضيح الخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفى سرية تامة.

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التدخين الإدمان الدقهلية طارق مرزوق
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