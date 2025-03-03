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2.8 كم من الجمال.. البحيرة تبدأ تطوير كورنيش دمنهور بتكلفة 20 مليون جنيه -صور

02:20 م الإثنين 03 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    تطوير كورنيش دمنهور
  • عرض 4 صورة
    تطوير كورنيش دمنهور
  • عرض 4 صورة
    تطوير كورنيش دمنهور
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البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت محافظة البحيرة أعمال تطوير كورنيش دمنهور، بطول 2.8 كم، باعتماد مالي قدره 20 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

يأتي ذلك ضمن رؤية المحافظة لتعزيز الهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمدن، من خلال تطوير الواجهات العمرانية والارتقاء بالمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية متكاملة تتماشى مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية والتصميم الجمالي للمشروع، ويعكس الطابع الحضاري لمدينة دمنهور.

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تطوير كورنيش دمنهور البحيرة دمنهور
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