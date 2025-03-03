الشرقية تكثف حملاتها.. تحصين أكثر من 337 ألف رأس ماشية في أسبوع

الشرقية -ياسمين عزت :

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على المزارع والمربين.

وواصلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، حملتها القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدري الأغنام، والتي بدأت في 26 يناير 2025.

وخلال الأسبوع الخامس من الحملة، قامت المديرية بتحصين 337 ألف و919 رأس ماشية، حيث تم تحصين 198 ألف و421 جرعة للوقاية من مرض الجلد العقدى، و139 ألف و498 جرعة للوقاية من مرض جدري الأغنام.

وأشار مدير المديرية إلى أن الحملات تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم ترقيم وتسجيل 6611 رأس ماشية، كما تم تنظيم 1987 ندوة وجولة إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين.

وأضاف أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة وزيادة الوعي البيطري لديهم.