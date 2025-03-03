ذهب للهو مع صديقه فاغتصبه والده.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه داخل شقته بمنطقة المتراس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف أبو زينة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدي، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت.

ترجع وقائع القضية رقم 15761 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ بهتك عرض طفل.

ووفقًا لأوراق القضية، ذهب الطفل المجني عليه "ع.س.س" 11 سنة إلى منزل صديقه للهو معه فاستقبله والده المتهم "س.ال.م" 40 سنة، عامل، وأخبره بعدم وجود صديقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من الطفل المجني عليه الدخول إلى المنزل لحين الاتصال هاتفيًا بنجله، ثم اصطحبه إلى إحدى الغرف وتحسس جسده وحسر عنه لنطاله وهتك عرضه.

وعقب عودة المجني عليه إلى منزله أخبر والدته التي قررت تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المأخوذ من ملابس المجني عليه تطابقت مع البصمة المستخلصة من المتهم، وأن الواقعة جائزة الحدوث.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.