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الحماية المدنية تنقذ كلبًا عالقًا فوق مظلة محل في بورسعيد

01:32 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
  • عرض 8 صورة
    الحماية المدنية تنقذ كلبًا علق فوق مظلة محل ببورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، كلبًا، اليوم الاثنين، عالق أعلى مظلة نطاق حي العرب.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لكلب عالق أعلى مظلة محل في شارع الروضة والثلاثيني نطاق حي العرب، مُناشدين الجهات المعنية وأصحاب المحل محاولة إنقاذه.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان تواجد الكلب ونجحوا في إنقاذه مُستخدمين أحد السلالم وانزلوه من أعلى المظلة، في ظل إشادة كبيرة من سكان المنطقة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة وتحرك قوات الحماية المدنية لإنقاذ الكلب.

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الحماية المدنية مديرية أمن بورسعيد محل بورسعيد
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