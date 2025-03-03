اختيار خبير مصري لرئاسة مجموعة اليونسكو للتحذير من مخاطر التسونامي - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اختيار الدكتور عمرو حمودة، الأستاذ بالمعهد، رئيسًا لمجموعة العمل المعنية بتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والحد من مستوى ارتفاع سطح البحر التابعة لليونيسكو.

ووفقًا لبيان صادر عن المعهد، يعد اختيار الدكتور عمرو حمودة أول خبير من أفريقيا والشرق الأوسط يقود مجموعة الخبراء على مستوى العالم باليونسكو، حيث ترأس أول اجتماع للجنة خلال شهر فبراير بمقر اليونيسكو بالعاصمة باريس.

وتلعب مجموعة العمل المعنية بالتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والتخفيف من مستوى سطح البحر، التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، دورًا حيويًا في تقديم المشورة للهيئات الحاكمة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وينصب تركيز اللجنة الأساسي على التطوير والتنفيذ المنسقين لأنظمة الإنذار والتخفيف من مخاطر التسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بمستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى أن اختيار حمودة يؤكد على خبرته المعترف بها دوليًا في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتزامه بتعزيز القدرة العالمية على الصمود في مواجهة أمواج المد البحري وغيرها من المخاطر الساحلية.

وتضم اللجنة مجموعات العمل الدولية الأربعة المعنية بخطر التسونامي "المحيط الهادي، المحيط الهندي، الكاريبي، البحر المتوسط، شمال الأطلنطي"، ولجنة تنسيق المخاطر والاستجابة لها، وتحالف الاستعداد للتسونامي.

يشار إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات "IOC" التابعة لليونسكو تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم البحرية لتحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد ذات الصلة، وتتولى تنسيق تطوير وتنفيذ أنظمة التحذير من التسونامي والتخفيف من آثاره على المستوى العالمي.