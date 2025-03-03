إعلان

بسبب الشبورة.. 5 جثث و20 مصابًا حصيلة تصادم سيارتي ميكروباص على محور الضبعة

01:02 م الإثنين 03 مارس 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص اليوم الاثنين، عند الكيلو 270 محور الضبعة، بسبب الشبورة الكثيفة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة نادية حسن سلام، 58 عاما، و4 آخرين مجهولي الهوية، وإصابة كل من: "جيهان سيد عبد العزيز" 28 عاما، اشتباه كسر بالساقين، "يوسف السيد جابر" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد إبراهيم خالد" 15 عاما، اشتباه كسر بالقدمين، "نجار ضياء السيد" 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، "زينب سعيد صابر" 20 عاما، اشتباه كسر بالحوض، "فرح رمضان شوقي" 15 عاما، كدمات شديدة بالظهر.

وأصيب "شهد رمضان شوقي" 19 عاما، كدمة بالظهر، "ليلي حمدان رمضان" 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، "وردة رجب فؤاد" 15 عاما، كدمة بالظهر، "منة مصطفي سامي" 15 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، "أحمد فايز عبد السلام محمد" 19 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن، "أم الهنا عاشور خالد" 52 عاما، كدمة شديدة بالظهر،"محمد ماهر محمد رمضان" 19 عاما، إصابات متفرقة بالجسم.

كما أصيب: "محمد شعبان عبد الله" 15 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، "أية السيد محمد حسن" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "السيدة صابر عبد الرحمن" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "سهيلة صابر عبد الرحمن" 11 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "مريم صابر عبد الرحمن" 12 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "محمد فاروق السيد" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "أيمن عمرو البساط" 16 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

نقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لتلقى العلاج اللازم، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشبورة ميكروباص محور الضبعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان