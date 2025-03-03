بسبب الشبورة.. 5 جثث و20 مصابًا حصيلة تصادم سيارتي ميكروباص على محور الضبعة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص اليوم الاثنين، عند الكيلو 270 محور الضبعة، بسبب الشبورة الكثيفة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة نادية حسن سلام، 58 عاما، و4 آخرين مجهولي الهوية، وإصابة كل من: "جيهان سيد عبد العزيز" 28 عاما، اشتباه كسر بالساقين، "يوسف السيد جابر" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد إبراهيم خالد" 15 عاما، اشتباه كسر بالقدمين، "نجار ضياء السيد" 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، "زينب سعيد صابر" 20 عاما، اشتباه كسر بالحوض، "فرح رمضان شوقي" 15 عاما، كدمات شديدة بالظهر.

وأصيب "شهد رمضان شوقي" 19 عاما، كدمة بالظهر، "ليلي حمدان رمضان" 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، "وردة رجب فؤاد" 15 عاما، كدمة بالظهر، "منة مصطفي سامي" 15 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، "أحمد فايز عبد السلام محمد" 19 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن، "أم الهنا عاشور خالد" 52 عاما، كدمة شديدة بالظهر،"محمد ماهر محمد رمضان" 19 عاما، إصابات متفرقة بالجسم.

كما أصيب: "محمد شعبان عبد الله" 15 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، "أية السيد محمد حسن" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "السيدة صابر عبد الرحمن" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "سهيلة صابر عبد الرحمن" 11 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "مريم صابر عبد الرحمن" 12 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "محمد فاروق السيد" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "أيمن عمرو البساط" 16 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

نقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لتلقى العلاج اللازم، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.