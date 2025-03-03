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مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ببني سويف

01:00 م الإثنين 03 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، اليوم الاثنين، جراء انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها بترعة الإبراهيمية، قرب عزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإبراهيمية، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارة إسعاف برفقة قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "رامز.م.ر" مقيم بمركز الفشن، جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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