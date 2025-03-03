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تطعيم كلاب الشوارع في الإسكندرية ضد السعار -صور

12:18 م الإثنين 03 مارس 2025
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    تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار (1)
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    تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار (2)
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    تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار (4)
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    تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار (5)
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، بالتعاون مع المجتمع المدني وإدارة شئون البيئة حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع بحي غرب الإسكندرية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشارت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه جرى تطعيم مجموعة من الكلاب بعدد من الشوارع، والتقصي عن وجود كلاب عقر من عدمه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضافت رئيس حي غرب، أن الحملات تأتي في إطار استراتيجية الدولة والمنظمات الصحية العالمية لتغطية واستهداف كافة الأحياء لتصبح مصر خالية من مرض السعار عام 2030.

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، كلف مديرية الطب البيطري والأحياء على مستوى الإسكندرية بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار.

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