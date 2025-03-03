بالصور.. ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت رئاسة مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، برئاسة وليد سالم رئيس المدينة، حملة مكبرة على المحلات التجارية بالمدينة، أسفرت عن ضبط 2855 قطعة من الألعاب النارية المحظورة التداول لما تمثله من خطر على أمن وسلامة المواطنين والمنشئات، وبالمخالفة مع قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 والمادة رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات.

وشارك في الحملة على محلات الشهداء إدارة التموين وقسم رخص المحال التجارية بالوحدة المحلية وقسم الشرطة والرقابة التموينية بالشهداء، حيث تقرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتعامل بحزم ضد كل ما من شأنه إيقاع الضرر بالمواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم وإعمال مواد القوانين واللوائح التنفيذية حيال المتلاعبين.