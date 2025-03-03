إعلان

بالصور.. ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية فى المنوفية

12:05 م الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ألعاب نارية
  • عرض 5 صورة
    ألعاب نارية
  • عرض 5 صورة
    ألعاب نارية
  • عرض 5 صورة
    ألعاب نارية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت رئاسة مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، برئاسة وليد سالم رئيس المدينة، حملة مكبرة على المحلات التجارية بالمدينة، أسفرت عن ضبط 2855 قطعة من الألعاب النارية المحظورة التداول لما تمثله من خطر على أمن وسلامة المواطنين والمنشئات، وبالمخالفة مع قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 والمادة رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات.

وشارك في الحملة على محلات الشهداء إدارة التموين وقسم رخص المحال التجارية بالوحدة المحلية وقسم الشرطة والرقابة التموينية بالشهداء، حيث تقرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتعامل بحزم ضد كل ما من شأنه إيقاع الضرر بالمواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم وإعمال مواد القوانين واللوائح التنفيذية حيال المتلاعبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية المنوفية الشهداء وليد سالم المحلات التجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان