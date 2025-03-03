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تنبيه هام لمواطني العامرية في الإسكندرية: "لا تنزعجوا من رائحة الغاز"

12:04 م الإثنين 03 مارس 2025

شركة غاز مصر

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الإسكندرية – محمد عامر:

تجري شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، بدءًا من الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، أعمال صيانة بمحطة الفلترة والقياس بالكيلو 25 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

ووفقًا لبيان صادر عن حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الاثنين، سيجري إضافة الرائحة لمصنع الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية بالمنطقة المشار إليها.

وناشد البيان المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تجري بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان أمان كافة العملاء.

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