إصابة 20 شخصًا فى حادث تصادم على محور الضبعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبل مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، 20 مصابًا في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص عند الكيلو 270 محور الضبعة، بنطاق محافظة الجيزة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: "جيهان سيد عبد العزيز" 28 عاما، اشتباه كسر بالساقين، "يوسف السيد جابر" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد إبراهيم خالد" 15 عاما، اشتباه كسر بالقدمين، "نجار ضياء السيد" 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، "زينب سعيد صابر" 20 عاما، اشتباه كسر بالحوض، "فرح رمضان شوقي" 15 عاما، كدمات شديدة بالظهر.

كما أصيب: "شهد رمضان شوقي" 19 عاما، كدمة بالظهر، "ليلى حمدان رمضان" 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، "وردة رجب فؤاد" 15 عاما، كدمة بالظهر، "منة مصطفى سامي" 15 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، "أحمد فايز عبد السلام محمد" 19 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن، "أم الهنا عاشور خالد" 52 عاما، كدمة شديدة بالظهر،"محمد ماهر محمد رمضان" 19 عاما، إصابات متفرقة بالجسم،

وضمت قائمة المصابين أيضًا: "محمد شعبان عبد الله" 15 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، "أية السيد محمد حسن" 13 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "السيدة صابر عبد الرحمن" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "سهيلة صابر عبد الرحمن" 11 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "مريم صابر عبد الرحمن" 12 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "محمد فاروق السيد" 14 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، "أيمن عمرو البساط" 16 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.