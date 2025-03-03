مصرع فتاة بسوهاج إثر التفاف سير مطحن غلال حول رقبتها

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها بمدينة دار السلام التابعة لمحافظة سوهاج، متأثرًة بإصابتها عقب التفاف سير مطحن الغلال على رقبتها.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أشواق. ي" 18 عامًا جثة هامدة، ادعاء اختناق بسير مطحن غلال، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود جرح بالرقبة، ولا توجد بـها أي إصابات ظاهرية أخرى.

أفاد كل من والدها "صاحب مطحن غلال"، وشاهد الواقعة "عبدالراضي. ي" 49 عامًا عامل زراعي أنه أثناء تواجد المذكورة بالمطحن الخاص بوالدها إلتف سير المطحن على طرحتها، ما أدى لإصابتها واختناقها ووفاتها، ولم يتهم الأول أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.