حبس سيدة وعشيقها بعد إنجاب طفل سفاح في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة سنورس بمحافظة الفيوم حبس سيدة أربعينية وعشيقها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنجابهما طفلًا سفاحًا وإلقائه بجوار منطقة سكنية لإخفاء الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أهالي منطقة مساكن ميمونة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة قرب أحد المساجد، وبالتحريات تبين أن وراء الواقعة سيدة متزوجة تبلغ من العمر 40 عامًا، ربطتها علاقة غير شرعية بشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ما أسفر عن حملها.

وأشارت التحقيقات إلى أن السيدة كانت تقيم بعيدًا عن منزل زوجها بسبب زواجه من أخرى، وحين حان موعد الولادة، لجأت إلى طبيب بمرافقة بعض السيدات. وبعد الولادة، اتفقت مع عشيقها على التخلص من الرضيع، حيث استقلا مركبة توك توك ووضعاه داخل كرتونة بجوار المسجد.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تم القبض على المتهمين، حيث اعترفا بالجريمة، وأمرت النيابة بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.