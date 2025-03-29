مصرع طفل في اصطدام معدية بلانش في نيل بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه إثر تصادم معدية بلانش في مياه النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وجرى توجيه فرق الإنقاذ النهري إلى الموقع.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطفل محمد.ج.م، 6 أعوام، من قرية العجرة.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثمان، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.