شركة "سندباد" تنعى ضحايا غواصتها بالغردقة وتؤكد تعاونها في التحقيقات (مستند رسمي)

البحر الأحمر - عبدالرحمن القرشي:

أعربت شركة "غواصات سندباد" عن بالغ حزنها وأسفها لحادث الغرق الذي تعرضت له إحدى غواصاتها السياحية صباح 27 مارس 2025 قبالة سواحل الغردقة، مقدمةً تعازيها لأسر الضحايا، الذين بلغ عددهم ستة أشخاص من بين 45 راكبًا كانوا على متن الغواصة.

أكدت الشركة، في بيان رسمي، أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع الجهات المختصة لاستيفاء التحقيقات.

وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة لها، رفقة قيادات الشركة، تحركت فور وقوع الحادث لضمان سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. كما أشادت بسرعة استجابة غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية، التي أسهمت في إنقاذ 39 راكبًا.

وشددت "سندباد"، التي تعمل في السوق المصري منذ عام 1992، على التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرةً إلى أن غواصاتها معتمدة من منظمة ABS الدولية، المتخصصة في تصنيف واعتماد سلامة السفن والهياكل البحرية. كما أكدت التزامها التام بالشفافية في التعامل مع الحادث، معلنةً أنها ستكشف عن أي مستجدات فور توفر معلومات مؤكدة.

خلفية عن الحادث

لطالما كانت الغواصة السياحية "سندباد" في الغردقة وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن مغامرة فريدة في أعماق البحر الأحمر، حيث تتيح لهم رحلة استكشافية للكشف عن أسرار العالم المائي الساحر، بما في ذلك الشعاب المرجانية الخلابة والأسماك الملونة.

لكن في صباح يوم الخميس، تحولت هذه الرحلة المعتادة إلى كارثة، حيث غرقت الغواصة وعلى متنها عشرات الركاب، منهيةً فصلًا من فصول السياحة البحرية في مياه البحر الأحمر.

معلومات عن الغواصة "سندباد"

- الغواصة مصممة لنقل الركاب إلى عمق 25 مترًا تحت سطح البحر، مما يتيح لهم مشاهدة الحياة البحرية عن قرب.

- تستغرق الرحلة عادةً ساعتين، وتشمل الانتقال باليخت إلى موقع الغواصة.

- تحتوي على قاعة بانورامية تتيح رؤية المناظر الطبيعية تحت الماء.

- كانت الرحلات تُنظم في أوقات محددة على مدار اليوم.

- تميزت بتقديم عروض من الغواصين لجذب الأسماك بالقرب من الزوار.

تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة

وقد تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بغرق الغواصة أثناء رحلة بحرية لتفقد الشعاب المرجانية، حيث كانت تقل على متنها 44 راكبًا من جنسيات مختلفة. وأسفر الحادث عن مصرع ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، بينهم أربع حالات حرجة، فيما تم إنقاذ 29 شخصًا.

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن المستشفيات استقبلت ست جثث، تم توزيعها بين المستشفى المصري، والمستشفى العام، ومستشفى الكوثر.

وعلى الفور، أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى، حيث تم تحريك 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

اقرأ أيضًا:

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة

محافظ البحر الأحمر: الغواصة "سندباد" مرخصة" وقائدها مؤهل علميًا (فيديو وصور)



