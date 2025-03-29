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رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

09:03 م السبت 29 مارس 2025

الدكتور لؤي سعد الدين نصرت

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أسوان - إيهاب عمران:

هنأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يعيده على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والسعادة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تقدم بالتهنئة إلى أسرة الجامعة، من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري، والطلاب، ومنسوبي الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الخطوات الجادة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وأكد أن تحقيق الخير يتطلب وحدة الصف، وروح الوطنية، والإخلاص، والعمل الجاد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

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الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر المبارك رؤية مصر 2030
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