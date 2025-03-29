من كفر الشيخ لقنا.. ضبط 4 متهمين باختطاف سائق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ من إلقاء القبض على 4 متهمين من محافظة قنا، لاختطافهم سائق تاكسي بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول وخال المجني عليه.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من إبراهيم محمد محمود جلال (71 عامًا)، يفيد بتغيب نجله محمد (41 عامًا)، سائق تاكسي بالقاهرة.

وجّه اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض اختفاء سائق التاكسي.

ترأس الفريق العميد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وضم كلًّا من المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، إضافة إلى معاونيه النقباء علي ياسين، وأحمد عادل، ومحمد سلطان، لمباشرة التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة.

أسفرت التحريات عن تورط المدعو عبدالله.ب.ح.خ (34 عامًا)، من قنا، في استدراج المجني عليه إلى قرية متبول بمركز كفر الشيخ، بمساعدة ثلاثة آخرين هم: محمد.س.ص (39 عامًا) - محمود.م.ع (37 عامًا) - الأمير.أ.ا (40 عامًا).

كشفت التحريات أن المتهمين اختطفوا المجني عليه ونقلوه إلى قنا، بغرض الضغط على خاله لدفع 300 ألف جنيه، بعد إنهاء شراكة تجارية بينهم.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في قنا، شنت مديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية أسفرت عن تحديد مكان المجني عليه وتحريره، وضبط المتهمين الأربعة، الذين أقروا بجريمتهم. وتم تحرير المحضر رقم 3420 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.