هتصلي عيد الفطر فين؟.. قائمة الساحات الرسمية بالمحافظات

فريق المحافظات - مصراوي:

مع حلول نسائم عيد الفطر المبارك، تتجه أنظار المسلمين في شتى أنحاء الجمهورية إلى أداء صلاة العيد، الشعيرة التي تجمع القلوب وتُعلي قيم الفرح والتآلف. واستعدادًا لهذه المناسبة، أعلنت وزارة الأوقاف عن خطة شاملة لتنظيم صلاة العيد، مع تخصيص 6240 ساحة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى المساجد الكبرى، مع التأكيد على تهيئة كل الظروف لراحة المصلين وضمان الانضباط.

وتسهيلًا على المواطنين لمعرفة الأماكن المخصصة لأداء صلاة العيد بالقرب منهم، يقدم موقع "مصراوي" في هذا التقرير عرضًا لأماكن ساحات الصلاة التي تم تجهيزها لاستقبال المصلين في مختلف محافظات الجمهورية، استنادًا إلى البيانات الرسمية وجهود تجهيز الساحات المعلنة، لتمكينكم من اختيار المكان الأنسب لأداء هذه الشعيرة المباركة.

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