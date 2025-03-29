تجهيز 447 ساحة لصلاة عيد الفطر في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، بتجهيز 447 ساحة لأداء الصلاة في مختلف المدن والقرى.

وأكد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن التجهيزات شملت ساحتين رئيسيتين، الأولى في استاد طنطا، والثانية في كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، إلى جانب 447 ساحة فرعية موزعة على مراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، مع التأكيد على عدم السماح لغير خطباء الأوقاف باعتلاء المنابر.

وأضاف أن جميع الساحات تم تجهيزها بالفرش اللازم ومكبرات الصوت، مع تخصيص أماكن مريحة للنساء والأطفال، لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة بعيدًا عن التزاحم.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر ستُقام أيضًا في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمين المصلين وسلاسة التنظيم.