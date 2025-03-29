بمواليد وفصائل جديدة.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها في عيد الفطر (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الدكتورة أمينة فتحي عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين في عيد الفطر المبارك، موضحة أنه جرى استغلال فترة شهر رمضان في أعمال الصيانة الدورية وزيادة عدد المقاعد للزوار.



وأضافت في تصريح صحفي لمصراوي؛ أن الحديقة بصدد عرض عدد من المواليد الجديدة لفصائل الحيوانات التي استقبلتها مؤخرا منها "كبش أروي؛ أبوعوق؛ قرد حبشي" إلى جانب عرض الفصائل التي تلقي اهتماما من الزائرين مثل صغير فرس النهر وصغير سبع البحر وصغير الدب، والأسود، وأنواع من الطاووس والبجع.



وأكدت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمباني الملحقة وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى أن سعر تذاكر الدخول لا يزال ثابتُا بسعر 5 جنيهات للفرد.

وأشارت الدكتورة أمينة فتحي؛ إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الزائرين في أول أيام عيد الفطر حيث تبدأ مواعيد الزيارة من الساعة الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في الرابعة والنصف مساءً.

وأوضحت مدير حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية أنه جرى التنسيق مع أجهزة مديريات الصحة والأمن وتعزيز المكان بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أي طارئ بالمكان، كما سيتم تفعيل المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الصحية للزائرين خلال فترة العيد.

ولفتت إلى أنه جرى وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة.

وتابعت أنه من المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على الحديقة والمتنزهات العامة كبيرة مقارنة بالشواطئ في هذا التوقيت من العام والذي يتزامن مع بداية فصل الربيع في ظل عدم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.