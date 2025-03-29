عيدك في دهب غير.. متعة لا تنتهي بين المغامرة والاسترخاء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من قبل السائحين من مختلف جنسيات العالم، وخاصة السياحة الداخلية تزامنًا مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة، وامتلاكها لكافة المقومات السياحية التي ترضي كافة الأذواق.

قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تشهد تزايد كبير في نسبة الإشغالات السياحية تزامنًا مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك والتي تخطت الـ 90%، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل إلى 100% نتيجة للإقبال المتزايد عليها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن مدينة دهب تعد وجهة سياحية مثالية لعشاق المغامرة، كونها تشتهر بالعديد من الأماكن السياحية الرائعة والشهيرة، منها محمية ابو جالوم، أو كما يطلق عليها "وادي الرساسة"، وفيها تتقارب الجبال مع الشاطئ مما يجعل المنظر مذهل، وتشتهر بوجود نظام كهفي تحت الماء يصل إلى نحو 100 متر، والشعاب المرجانية والأسماك الملونة والحشائش البحرية، إضافة إلى والطيور والنباتات البرية التي تصل إلى 165 نوعًا، منها 44 نوعًا لا توجد حول العالم غير في تلك المحمية.

وتابع : كما تعد منطقة البلوهول "الحفرة الزرقاء" منطقة جذب للغواصين رغم خطورتها كونها تضم عدد من الكهوف المميتة، والتي تظهر بمظهر أقل عمقاً مما هي عليه في الحقيقة، لكنها تضم مناظر رائعة ساحرة و عجيبة من مشاهد تكوينات الضوء والنباتات والحيوانات البحرية، والتقاء الجبل مع البحر، وتحتوي على الشعاب المرجانية الساحرة ومختلف أنواع الأسماك والكثير من السحر والاثارة.

وأكد أن الشاطئ الرملي الوحيد بالمدينة يوجد بمنطقة "اللاجونا"، إذ تمثل عامل جذب للغواصين لما تحتويه المياه من الكنوز الثمينة والمناظر الرائعة الخلابة، كما يوجد بالقرب من الحدود الفلسطينية جزيرة "كورال" التي تحتوي على بقايا القلعة التي شيدها الصليبيون أيام الحروب الصليبية.

على جانب آخر، قال محمد الغنام، صاحب فندق سياحي بمدينة دهب، إن دهب تشتهر بامتلاكها كافة المقومات السياحية خاصة محبي المغامرة، من خلال تسلق الجبال شاهقة الإرتفاع، أو القيام برحلات الغوص للاستمتاع بالحياة البحرية الفريدة والمتنوعة، أو القيام برحلات السفاري داخل الصحراء، أو القيام بالألعاب المائية المختلفة، مؤكدًا أن هذه المقومات تتيح للسائحين الاستمتاع بالمغامرات جوًا وبحرًا وبرًا.

وأكد أن مدينة دهب تضم مجموعة كبيرة من الفنادق والكافيتريات والمحلات ونوادي الغوص، وتقع على خليج العقبة على بعد 100 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ، لذا تستقبل العديد أيضًا من الوفود السياحية القادمة من شرم الشيخ في رحلة يومية، للاستمتاع برمالها الذهبية الناعمة التي جعلتها وجهة سياحية مثالية لعشاق الهدوء والاستجمام على شاطئ البحر، وممارسة الأنشطة الترفيهية مثل رياضة الغوص، اليوجا، القفز بالمظلات، ركوب الأمواج، تسلق الصخور، سفاري الجمال، سفاري السيارات، وأيضًا التسوق كونها تضم العديد من البازارات التي تحتوي على الهدايا التذكارية، والمجوهرات والفضة، والسجاد اليدوي.