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صلاة عيد الفطر 2025.. تجهيز 164 ساحة لاستقبال المصلين في أسيوط

12:52 م السبت 29 مارس 2025
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أسيوط - محمود عجمي:

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، اليوم السبت، حيث تم تجهيز 164 ساحة في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى تكثيف حملات النظافة والتعقيم في المساجد والساحات ومحيطها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المديرية انتهت من تجهيز المساجد والساحات الملحقة بها في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وهي المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة أسبوعيًا، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

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