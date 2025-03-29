خريطة الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر، حيث تم اعتماد 1330 مسجدا و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة عمليات طوال أيام عيد الفطر المبارك للتعامل مع أي أزمات محتملة والعمل على تذليل أي عقبات، كما تم التنبيه على السادة المفتشين بالمرور على المساجد لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم لكافة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

وننشر في السطور التالية الساحات المفتوحة التي تم تخصيصها لصلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الأقصر.

ففى بندر الأقصر تقام صلاة عيد الأضحى في الساحات التالية: "ساحة سيدي أبو الحجاج وهي أكبر ساحة لأداء صلاة العيد في المحافظة، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشاة العماري، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولي، وساحة المسجد العتيق في القباحي الغربي وساحة المستعمرة بالكرنك".

وفي مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر تقام صلاة العيد فى الأماكن التالية:"ساحة مركز شباب الشغب وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحاج النوبي بعزبة علي بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا".

وفى مركز أرمنت فتقام صلاة عيد الأضحى في: "ساحة مركز شباب الرياينة، وساحة غرب كوبري المحاميد بحرى، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبري الرزيقات بحري، وساحة مركز شباب المحاميد قبلي بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى".

أما فى مدن البياضية والزينية والطود والقرنة فتقام صلاة العيد في الساحات التالية: "ساحة جبانة البغداد، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي، وساحة أبو عربي بالحبيل، وساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود، وساحة مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحري وساحة مسجد علي عبد الحليم بالزينية قبلي، وساحة ومسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر".