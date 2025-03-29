طقس غائم وأمطار رعدية محتملة.. جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ بعد تحذيرات الأرصاد

جنوب سيناء – رضا السيد:

تسود محافظة جنوب سيناء اليوم السبت، أجواء غير مستقرة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية بعد تعرضها لطقس غائم جزئي، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مراجعة مجرى السيول، والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

على جانب أخر، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا بكافة المدن، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم،

وأوضح أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 28 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 29 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 27 والصغرى 15، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 والصغرى 9، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 29 والصغرى 18 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض محافظة جنوب سيناء اليوم، لفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من المحافظة.