تطوير الطرق الداخلية بطور سيناء بتكلفة 90 مليون جنيه

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل الوحدة المحلية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والخاصة بأعمال تطوير وتجميل المدينة.

وقال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جار تطوير طرق داخلية بالمدينة ضمن خطة تطوير وتجميل الطرق الداخلية بتكلفة تتخطى الـ 90 مليون جنيه، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جار تطوير وتوسعة طريق الزهور بداية من شارع المنشية الرئيسي حتى مبنى المحافظة، وهو مزدوج بعرض 3,5 متر، وطول 600 متر بكل اتجاه، إضافة إلى تطوير شارع الأزهر بداية من طريق السلام حتى قسم الشرطة بطول 900 متر، وعرض 4 أمتار اتجاه واحد.

وأشار أن أعمال التطوير بحديقة الزهور البالغ مساحتها 10 أفدنة، مستمرة لتكون متنفسًا لمواطني الأحياء المحيطة بها، وأهالي المدينة بشكل عام، مؤكدًا أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء كافتيريا، وبحيرة، ومسرح كبير، ومكتبة للطفل، إضافة إلى الزراعات واللاند سكيب، وبرجولات وأماكن جلوس للأسر، وتوسعة ميدان النصب التذكاري ليكون مناسبًا للمناسبات القومية المختلفة.