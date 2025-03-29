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إصابة 13 في حريق هائل بمخزن خشب في المحلة

10:45 ص السبت 29 مارس 2025

حريق هائل بمخزن خشب في المحلة

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الغربية - مروة شاهين:

أصيب 13 شخصًا باختناق وكسور وحروق، في حريق بمخزن خشب بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق، بقرية كفر حجازي في نطاق مركز ومدينة المحلة الكبرى.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مخزن أخشاب بقرية كفر حجازي وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بعدد سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق هائل داخل مخزن أخشاب، بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بقرية كفر حجازي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المنازل والمحلات التجارية المجاورة، وتمت عملية الإخماد والتبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصًا بحالات اختناق وحروق وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لهم.

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