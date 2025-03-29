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"صرف الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر

10:42 ص السبت 29 مارس 2025

اللواء محمود نافع

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الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمجابهة أية مشاكل قد تطرأ على شبكات ومحطات الصرف الصحي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، إن العمل سيجري بانتظام في جميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، مع ضمان استمرارية العمل بكافة المواقع التابعة للشركة خلال عطلة العيد.
وأشار إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم للاطلاع المستمر على سير العمل والتعامل مع أية مشكلات قد تظهر في الوقت المناسب.
ولفت إلى مراجعة خطط تشغيل المحطات، ومتابعة كميات المياه الواردة بشكل دوري مع تنفيذ عمليات تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية كافة المعدات، بما في ذلك السيارات والمولدات الكهربائية؛ لتشغيلها في حال حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي.
وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه سيجري استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (175) للرد على الاستفسارات وحل المشكلات بأسرع وقت ممكن.

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عيد الفطر شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع
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