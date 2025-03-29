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بالصور- وزير الصحة يصل المنيا ويتفقد مستشفى العدوة المركزي

10:37 ص السبت 29 مارس 2025
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    وزير الصحة يصل المنيا ويتفقد مستشفى العدوة المركزي (4)
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    وزير الصحة يصل المنيا ويتفقد مستشفى العدوة المركزي (2)
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    وزير الصحة يصل المنيا ويتفقد مستشفى العدوة المركزي (3)
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المنيا-جمال محمد:

وصل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، اليوم السبت، إلى محافظة المنيا لتفقد عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة الحالة الصحية.

وبدأ الوزير زيارته بتفقد مستشفى العدوة المركزي شمالي المحافظة، وتابع انتظام العمل بها وتفقد أقسامها المختلفة، عقب بدء تشغيلها منذ شهرين ماضيين.

ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك وزير الصحة لمركز مغاغة لتفقد إحدى الوحدات الصحية ووحدة إسعاف ومستشفى مغاغة المركزي، ثم مستشفى بني مزار وسمالوط التخصصي.

ويختتم وزير الصحة زيارته للمحافظة بتفقد معهد الأورام، ومقترح أرض مستشفى المنيا العام الجديدة.

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خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة محافظة المنيا مستشفى العدوة المركزي
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