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القبض على المتهمين في واقعة فيديو تعاطي المخدرات بشبرا الخيمة

03:33 ص السبت 29 مارس 2025

القبض على المتهمين في واقعة فيديو تعاطي المخدرات ب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين في واقعة الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه شابان تبدو عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة في منطقة شبرا الخيمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث جرى رصد الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الشخصان في وضع مثير للشكوك، ما استدعى تحركًا أمنيًا سريعًا.

بفحص الفيديو وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة القليوبية، كما تبين أن أحدهما سبق اتهامه في جناية مخدرات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بتعاطيهما المواد المخدرة، وأقرا بأنهما حصلا عليها من أحد الأشخاص، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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القبض على المتهمين واقعة فيديو تعاطي المخدرات بشبرا الخيمة
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